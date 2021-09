‘Samsung Galaxy S22 Ultra krijgt ingebouwde S Pen’

We hebben nog een aantal maanden te gaan tot de officiële aankondiging van de Galaxy S22, maar we krijgen er steeds meer over te horen. Nu zijn er details over de Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 Ultra met S Pen

Door het wegvallen van de Note-serie heeft Samsung dit creatief opgelost door de Galaxy S21 Ultra te leveren met een S Pen. Daarbij moet er nu een alternatief zijn in de vorm van de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. Begin volgend jaar zullen we kennis gaan maken met de nieuwe Galaxy S22-serie, waarbij we nu nieuws hebben voor je over de Galaxy S22 Ultra.

De Samsung Galaxy S22 Ultra zal net als zijn voorganger overweg kunnen met de S Pen, zoals we die kennen van de Note-serie. Samsung zal echter een andere manier van integratie toepassen. De Galaxy S21 Ultra had alleen de mogelijkheid om deze direct mee te nemen met een speciale case. Bij de Galaxy S22 Ultra moet deze volgens leaker Ice Universe in het toestel geïntegreerd zijn. De tijd zal uitwijzen of dat inderdaad bij het nieuwe model het geval zal zijn. De bron deelt wel vaker vroegtijdig informatie over nieuwe modellen.