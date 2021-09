Nieuwe berichten: Samsung Galaxy S22 krijgt kleine accu en traag ‘snelladen’

De nieuwe Samsung Galaxy S22-serie zal nog een aantal maanden op zich laten wachten, maar er is nu al het één en ander aan informatie beschikbaar. Samsung lijkt volgens de laatste geruchten het toestel te voorzien van een kleinere accu dan bij de voorganger.

Kleinere accu bij S22?

Als we afgaan op de nieuwe geruchten die binnen zijn gekomen over de Galaxy S22-serie, dan kan het zomaar zijn dat de nieuwe S22 een kleinere accu krijgt dan de voorganger. De doorgaans goed geïnformeerde bron Ice Universe, laat nieuwe details los over het kleinste toestel uit de S22-serie. En klein wordt hij zeker, want volgens de bron wordt de nieuwe Samsung Galaxy S22 kleiner qua omvang dan de iPhone 13. Vermoedelijk ligt het formaat in de buurt bij de Samsung Galaxy S10e.

Interessant is het nieuws over de accucapaciteit van de Samsung Galaxy S22. Deze zou uitkomen op 3700 mAh. Dit is een flink stuk kleiner dan bij de Galaxy S21. Dat toestel kreeg een 4000 mAh accu mee. Daarnaast is duidelijk dat de Galaxy S22 een beeldscherm krijgt met een grootte van 6,06 inch. Dat is nog altijd groter dan het 5,8 inch scherm van de Galaxy S10e. Informatie over de andere twee modellen die verwacht worden bij de S22-serie is nog niets bekend qua batterijcapaciteit.

Snelladen lijkt bij veel fabrikanten extra belangrijk te zijn. Zo zagen we Oppo, OnePlus en bijvoorbeeld Xiaomi al met hoge laadsnelheden van 65W of hoger. Bij Samsung lijken ze daar nog altijd niets in te zien. Volgens de bron zal de Samsung Galaxy S22 opladen met een kracht van (slechts) 25 watt. Niet bepaald een topsnelheid die je verwacht bij een high-end toestel. Dezelfde bron laat wel weten dat de Galaxy S21+ en Galaxy S21 Ultra met 45 watt kunnen opladen.

We verwachten de aankondiging pas begin 2022. Tot die tijd zullen we ongetwijfeld meer te weten komen over de S22-serie.

