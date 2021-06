Samsung Galaxy S22-serie krijgt flink verbeterde camera; dit kunnen we verwachten

Er is nieuwe informatie opgedoken over de camera van de nieuwe Samsung Galaxy S22-serie. Samsung zal verschillende veranderingen doorvoeren. Nu wordt duidelijk dat er een andere hardware gekozen zal worden dan bij de S20- en S21-serie.

Galaxy S22 met verbeterde camera

Samsung heeft bij de Galaxy S21 en S21+ vrijwel dezelfde hardware gebruikt voor de camera als bij de S20-serie. Dit kunstje zal niet herhaald worden bij de toestellen in de Galaxy S22-serie. Volgens de laatste informatie zal er bij de S22-serie het één en ander veranderen.

Als de berichten kloppen, kunnen we een 50 megapixel hoofdcamera verwachten bij de Samsung Galaxy S22 en de S22+. De module beschikt verder over een 12 megapixel telelens met 3x optische zoomlens en een 12 megapixel groothoeklens. Informatie over de Galaxy S22 Ultra camera ontbreekt nog. Het is goed mogelijk dat Samsung hier weer een 108 megapixel camera voor klaar heeft liggen. Als de berichten kloppen, betekent dit dat de periscooplens voorbehouden blijft aan de Ultra.

Omdat de Galaxy S22-serie nog zeker een half jaar op zich laat wachten, is het goed mogelijk dat er nog het één en ander verandert bij Samsung. We houden de berichten voor je in de gaten de komende tijd.

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 819,00 euro

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 729,00 euro