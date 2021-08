Samsung Galaxy S22-serie: nieuws over schermen, camera’s en batterijen

Op het internet gaan vaak berichten rond over nieuwe smartphones. Vandaag is het de beurt aan de Samsung Galaxy S22-serie, welke we volgend jaar kunnen verwachten. Een doorgaans goed geïnformeerde bron deelt nu informatie over de drie nieuwe toestellen.

Informatie over de Galaxy S22-serie

Begin dit jaar kwam Samsung met de aankondiging van de Galaxy S21-serie. Later dit jaar verwachten we nog een Galaxy S21 FE, zoals we bij de S20-serie ook de erg interessante Galaxy S20 FE zagen. Echter is het nooit te vroeg om over de gehele nieuwe serie te beginnen. Een leaker heeft nu informatie gedeeld over bepaalde eigenschappen van de Galaxy S22-modellen.

De informatie is afkomstig van Ice Universe en weet vaker vroegtijdig informatie te delen over nieuwe devices. Deze keer gaat het dus om de drie toestellen uit de Galaxy S22-serie. De bron deelt informatie over het scherm, de camera en de batterij. Het lijkt erop dat het design voor een groot deel overeen zal komen met die van de Galaxy S21-serie, maar precieze details erover zijn niet gedeeld.

We beginnen bij het scherm. Alleen de Ultra krijgt een QHD+ resolutie; bij de twee andere modellen; de Galaxy S22 en Galaxy S22+ is dit een Full-HD+ resolutie, alle drie met 120Hz verversingssnelheid. Dan de schermgroottes; die komen uit op 6,06 inch voor de Galaxy S22, 6,55 inch voor de Plus en 6,81 inch voor de Ultra. Bij de S21-serie kwamen de groottes uit op 6,2 inch (S21), 6,7 inch (S21+) en 6,8 inch (S21 Ultra).

De huidige Galaxy S21+

Dan is er nog nieuws over de camera van de toestellen. De Galaxy S22 en S22+ krijgen eenzelfde camera-opstelling. Dit betreft een 50 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens en 12 megapixel telelens met 3x optische zoom. Bij de Samsung Galaxy S22 Ultra komen we een 108 megapixel hoofdcamera tegen. Deze wordt bijgestaan door 12 megapixel telefotolens met 3x optische zoom, 12 megapixel groothoeklens en een 12 megapixel periscooplens met 10x optische zoom.

Informatie over de accucapaciteit kunnen we ook al melden. Volgens dezelfde bron krijgt de S22 een 3800 mAh accu, de S22+ een 4000 mAh accu en een 5000 mAh accu ligt er in de Samsung Galaxy S22 Ultra. Een andere bron meldt tevens dat Samsung voor de drie toestellen uit de S22-serie zal kiezen voor een Snapdragon 898 chipset. Vanwege lage opbrengsten en productieproblemen zou Samsung afzien van het gebruik van de eigen Exynos 2200 chipset.

