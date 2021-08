Samsung Galaxy A03s verschijnt in nieuwe renders: specificaties en foto’s

Er is nieuwe informatie binnengekomen over de nieuwe Samsung Galaxy A03s. De opvolger van de goedkope A02s, welke ook in Nederland verkrijgbaar is, zal uitgebracht worden in verschillende kleuren. Daarnaast komen we meer te weten over de specificaties van het toestel.

Samsung Galaxy A03s in renders

De Samsung Galaxy A03s is aanstaande. De smartphone zal hierbij de Galaxy A02s opvolgen, welke in Nederland verkrijgbaar is. Dat model is een ideale beginners-smartphone met prima specificaties en vooral; een lage prijs. Nu is er meer bekend over de Samsung Galaxy A03s. Dit toestel wordt voorzien van een 6,5 inch LCD-scherm met een notch, waarin de 5 megapixel camera is geplaatst. De camera achterop heeft drie lenzen; 13MP + 2MP macro + 2MP diepte.

Verder zien we een MediaTek Helio P35 octa-core processor en een 5000 mAh accu met 15W laden. Het werkgeheugen komt uit op 3, 4 of 6GB, afhankelijk van de configuraties die uitgebracht worden in een land. Daarbij komt de opslagruimte uit op 32GB, 64GB of 128GB. In alle drie de gevallen kan het geheugen uitgebreid worden met een geheugenkaart. Vanuit de doos draait het toestel op Android 11 en is de Samsung Galaxy A03s voorzien van One UI 3.1.

Samsung zal de smartphone uitbrengen in de kleuren zwart, blauw en wit. Er is dual-sim ondersteuning en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Een vingerafdrukscanner zou wel gemist moeten worden. Voor circa 149 euro moet het toestel in Europa verschijnen, al ontbreekt er verder nog informatie over wanneer dit zal gaan gebeuren.