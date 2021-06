Samsung Galaxy A03s uitgelekt in renders: nieuwe betaalbare smartphone

Samsung lijkt met een opvolger te komen voor de Galaxy A02s die eerder al in Nederland werd uitgebracht. In renders maken we nu kennis met de Galaxy A03s.

Galaxy A03s renders

Samsung heeft een breed portfolio aan toestellen. De Galaxy A-serie is daar een bekend voorbeeld van, dat bestaat uit een hoop toestellen. Het lijkt erop dat we binnenkort nog meer smartphones in deze serie terug gaan zien, en één daarvan is de Galaxy A03s.

Leaker OnLeaks heeft beelden naar buiten gebracht van de nog niet aangekondigde smartphone. De smartphone moet de Galaxy A02s opvolgen, welke hier als betaalbare smartphone werd uitgebracht. Die telefoon verscheen voor 149 euro op de Nederlandse markt.

De bron meldt gelijk wat basisinformatie over de nieuwe Samsung Galaxy A02s. Het toestel verschijnt met een 6,5 inch IPS LCD-scherm en biedt aan de voorkant een 5 megapixel front-camera. Deze is geplaatst in een notch. Aan de achterzijde is de telefoon uitgerust met een 13 megapixel camera en twee 2MP lenzen. Er is niet bekend wanneer de nieuwe smartphone aangekondigd wordt.