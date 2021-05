Samsung Galaxy A22 wordt goedkoopste 5G-smartphone van Samsung; dit wordt de prijs

De prijs van de nieuwe Samsung Galaxy A22 is opgedoken. Het toestel gaat al enige tijd rond in het geruchtencircuit en nu komen we de prijs te weten van het goedkoopste 5G-model van Samsung.

Prijs uitgelekt van Galaxy A22

De Galaxy A-serie wordt binnenkort verder uitgebreid met de Samsung Galaxy A22. Al enige tijd gaan er berichten rond over het nieuwe toestel, waarbij gesproken wordt over 5G-ondersteuning. De smartphone van het bedrijf moet tevens de goedkoopste 5G-smartphone worden van de Koreaanse fabrikant, zo wordt duidelijk. Bij een Europese retailer is nu de prijs uitgelekt van het nieuwe toestel.

De goedkoopste 5G-smartphone van Samsung is op dit moment de Galaxy A32. Dit toestel is er zowel met 4G- als met 5G-ondersteuning. De variant met 5G-ondersteuning kost op moment van schrijven 249 euro, terwijl deze voor 299 euro aangekondigd werd.

Samsung zou de nieuwe Galaxy A22 5G prijzen op 185 euro. Dit is wel het bedrag exclusief belastingen. Met 21 procent belasting komt dit bedrag uit op 223,85 euro. We vermoeden dat de prijs uiteindelijk uit zal komen rond de 229 euro. Als er meer bekend wordt over het toestel, houden we je natuurlijk op de hoogte.