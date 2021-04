Samsung Galaxy A22 verschenen in renders: dit kun je verwachten

Al enige tijd gaan er berichten rond over een nieuw toestel in de Galaxy A-serie. Het gaat om de Samsung Galaxy A22. Van dit toestel zijn nu beelden opgedoken, zodat we een beter beeld krijgen van hoe de smartphone eruit zal komen te zien.

Galaxy A22 in renders

Er zijn renders verschenen van de Samsung Galaxy A22. De smartphone wordt uit de doeken gedaan door OnLeaks, een leaker die met regelmaat vroegtijdig informatie weet te delen over smartphones. Het toestel zal naar alle waarschijnlijkheid in juni aangekondigd worden, maar dankzij de bron hebben we nu wel al wat meer informatie.

Samsung zal van de Galaxy A22 zowel een 4G- als een 5G-versie uitbrengen. De telefoon op deze foto’s toont het 5G-model. Onduidelijk waar precies de verschillen met het 4G-model in terug te zien zullen zijn. De Samsung Galaxy A22 moet het goedkoopste 5G-toestel worden van Samsung. Op dit moment is dat de Galaxy A32, welke aangekondigd werd voor een bedrag van 299 euro. De telefoon krijgt een een notch in het scherm met een 13 megapixel camera. Achterop krijgt de Galaxy A22 een triple-camera, waarbij het mogelijk een 48MP hoofdcamera en 8MP groothoeklens biedt.

Als we afgaan op de informatie en beelden van de Samsung Galaxy A22, lijkt het erop dat de vingerafdrukscanner aan de zijkant van de telefoon te vinden zal zijn. Er is ook gedacht aan een USB-C aansluiting en een poort voor de 3,5 millimeter headset. Zoals gezegd zullen we vermoedelijk nog even geduld moeten hebben tot de aankondiging van de nieuwe telefoon.



