Camera-details van nieuwe Galaxy A22 uitgelekt: launch in juni

De Galaxy A-serie werd gisteren al uitgebreid met de Galaxy A52 en A72. Nu is er nieuws over een ander nieuw model, de Samsung Galaxy A22.

Galaxy A22: camera-details

Gisteren was daar de aankondiging van de nieuwe Galaxy A52 en A72. De telefoon waar we nu meer te weten over komen is de Samsung Galaxy A22. In december verscheen het nieuws dat dit model de meest betaalbare 5G-smartphone van Samsung moet gaan worden. Zuid-Koreaanse media hebben nu andere informatie, over de camera van het toestel.

Allereerst de camera aan de voorkant, die zal 13 megapixel tellen. Achterop zal er een quad-camera te vinden zijn, met een 48 megapixel hoofdcamera. Daarbij is er een 8 megapixel lens, samen met tweemaal een 2MP sensor. Naast de 5G-ondersteuning komt de Samsung Galaxy A22 ook als 4G-model.

Samsung zou van plan zijn om het toestel uit te brengen in de kleuren wit, paars, mintgroen en grijs. Vooralsnog lijkt het erop dat de telefoon als eerst gericht zal zijn op de Indiase markt. Toestellen als de A20e en A21s kwamen wel naar ons land. De prijs zal naar verluidt uitkomen op omgerekend 229 euro in de landen daar. Naar verluidt is de aankondiging in juni.

Samsung Galaxy A21s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 179,00 euro

Samsung Galaxy A20e Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 148,00 euro

De telefoon bovenaan is de Galaxy A21s