Samsung Galaxy A42 krijgt Android 11; Galaxy A50 en S9 krijgen maart-update

Voor verschillende toestellen van Samsung staat een nieuwe update klaar. Gebruikers van de Galaxy A42 krijgen de grootste update aangereikt; Android 11. Daarnaast staan er beveiligingsupdates klaar voor de Galaxy S9-serie en de Samsung Galaxy A50.

Galaxy A42 krijgt Android 11

Samsung heeft voor de Samsung Galaxy A42 de update klaargezet naar Android 11. Verschillende gebruikers maken melding van de update die vanaf nu gedownload kan worden op het toestel. samen met de Android 11 update wordt ook beveiligingsupdate februari meegeleverd. De verbeteringen uit One UI 3.1 vind je vanaf nu ook terug op je Galaxy A42. In de camera-app heb je nu de Single Take optie en ook is er de Eye Comfort Shield modus om de intensiteit van het blauwe licht te verminderen. Daarnaast zijn er nog verschillende andere verbeteringen in One UI 3.1 te vinden. Als eerst is de update beschikbaar voor unbranded-modellen zonder provider-branding, zo laat Lucas weten.

Galaxy A50 en Galaxy S9

Voor de Samsung Galaxy A50 staat ook een nieuwe update klaar, zo laat Ricardo ons weten. Dit toestel ontvangt beveiligingsupdate maart 2020, de meest recente beveiligingsupdate. De update brengt geen verdere nieuwe functies naar de telefoon. Dezelfde patch, die van maart, staat vanaf nu ook klaar voor de Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+. Ook hierbij komen we geen verdere bijzonderheden tegen in de changelog van de update. Aangezien het toestel zijn derde verjaardag viert, achten we de kans groot dat de Galaxy S9-serie binnenkort niet meer maandelijks bijgewerkt wordt met een security-update, maar om het kwartaal.

