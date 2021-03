Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72 nu verkrijgbaar: splinternieuwe toestellen voor prima prijs

Samsung heeft twee nieuwe smartphones uitgebracht in Nederland. Het gaat om de Samsung Galaxy A52 en Galaxy A72 die allebei deze week zijn aangekondigd. De uitbreiding van de Galaxy A-serie brengt een paar mooie toestellen met goede specificaties.

Samsung Galaxy A52 en A72 in Nederland

Vanaf nu liggen de twee nieuwste smartphones uit de Galaxy A-serie van Samsung in de Nederlandse winkels. Samsung heeft het startschot van de verkoop gegeven, nadat het merk woensdag de toestellen officieel had aangekondigd. Het gaat om de Galaxy A52 en Galaxy A72. De A72 is een 4G-model, de A52 is er zowel als 4G als 5G-toestel.

Galaxy A52

Met de Samsung Galaxy A52 heb je een uitgebreide, degelijke smartphone binnen handbereik. Er is een 6,5 inch beeldscherm met een Full-HD+ beeldscherm. Bij het 4G-model heeft deze een 90Hz verversingssnelheid, bij de 5G-versie telt deze 120Hz. Aan boord zien we een krachtige Snapdragon-processor van Qualcomm, 6GB werkgeheugen en minimaal 128GB aan geheugen. Verder voorziet Samsung de Galaxy van een geavanceerde camera met vier lenzen en een 4500 mAh accu met 25W snelladen. Ander pluspunt; je bent zeker van vier jaar beveiligingsupdates voor de Galaxy A52.

De Samsung Galaxy A52 4G is er vanaf 349 euro. Je kunt voor 409 euro de versie met 256GB opslagruimte aanschaffen, en voor 429 euro heb je de Galaxy A52 5G.

De Galaxy A52 is verkrijgbaar bij: Samsung, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

Galaxy A72

Samsung heeft ook nog de Galaxy A72. Dit toestel biedt een 6,7 inch beeldscherm met Full-HD+ resolutie met een 90Hz verversingssnelheid. Ook hier zien we een quad-camera met 64 megapixel hoofdsensor, en ook is er een Snapdragon 720G chipset van Qualcomm en 6GB aan werkgeheugen. Er is een 5000 mAh accu met 25W snelladen en in het beeldscherm is de vingerafdrukscanner geïntegreerd. Samsung zal ook de Galaxy A72 vier jaar lang bijhouden met beveiligingsupdates.

De Samsung Galaxy A72 is te koop bij: Samsung, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

