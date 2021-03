Aankondiging nieuwe Samsung Galaxy A-serie: volg hier de livestream

Samsung houdt vandaag een nieuwe aankondiging. We gaan hier de nieuwe toestellen zien uit de Galaxy A-serie, waarbij er berichten rondgaan over de Galaxy A52 en Galaxy A72. Wil je niets missen, dan kun je hier de livestream volgen.

Galaxy A-serie livestream

Ieder jaar wordt de Galaxy A-serie uitgebreid met meerdere nieuwe modellen. De eerste lichting van de nieuwe serie wordt vandaag verwacht tijdens een nieuwe ‘Galaxy Unpacked’ welke deze keer wordt omgedoopt tot Galaxy Awesome Unpacked. In de afgelopen tijd is al veel nieuws naar buiten gebracht over de nieuwe toestellen die we vandaag kunnen verwachten. Zo verwachten we de Galaxy A52 en Galaxy A72.

Vanmiddag is de aankondiging van het Awesome Unpacked event. De livestream daarvan kun je hieronder bekijken. Houd rond die tijd ook DroidApp in de gaten. We praten je natuurlijk helemaal bij met de laatste informatie over de nieuwe producten van Samsung.

