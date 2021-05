Samsung Galaxy A22: renders en specificaties duiken op

De Galaxy A-serie kan nog verder uitgebreid worden, zo wordt duidelijk uit nieuwe informatie. We komen nu specificaties te weten van de Samsung Galaxy A22. Ook zien we het toestel terug in renders.

Samsung Galaxy A22 in het nieuws

Er is nieuws over een nieuw model uit de Galaxy A-serie van Samsung. De fabrikant lijkt binnenkort met de Galaxy A22 te komen, als opvolger van de A21s. In april verschenen er al concept-renders, welke gemaakt waren door OnLeaks. Nu zien we persrenders die naar het schijnt van Samsung zelf afkomstig zijn. Hierdoor krijgen we een nog beter beeld van de smartphone.

5G-model

De Samsung Galaxy A22 zal zelfs als 5G-versie verschijnen, zo blijkt uit de informatie. De telefoon krijgt ook een 4G-versie en die zal een 6,4 inch AMOLED-scherm krijgen met een Full-HD+ resolutie. Bij het 5G-model zal dit een LCD-scherm zijn, vermoedelijk om de kosten daarin te drukken. Volgens de bron krijgt het 4G-model iets dunnere schermranden.

Bij de Galaxy A22 5G zullen we een MediaTek Dimensity 700 processor gaan tegenkomen, terwijl het 4G-model een Helio G80 chipset krijgt van dezelfde fabrikant. Het 5G-toestel beschikt over een triple-camera met 48MP hoofdlens, 5MP groothoeklens en 2MP sensor. Het 4G-model krijgt er een extra 2MP lens bij. Beide modellen zullen volgens de bron een 5000 mAh accu krijgen met 15W laden.

4G-model

Samsung zou beide modellen van de Galaxy A22 willen uitbrengen in de kleuren wit, zwart, paars en groen. Eerdere berichten spraken over een aankondiging dit kwartaal. Wanneer dit gaat gebeuren is nu nog niet bekend. Feit dat er steeds meer bekend raakt, lijkt erop dat we niet heel lang meer hoeven te wachten.