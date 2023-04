Samsung Galaxy A22 krijgt One UI Core 5.1 en april-update

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Samsung Galaxy A22. De mid-end smartphone krijgt een nieuwe versie van One UI 5.1, samen met de april-update.

Update voor Galaxy A22

Samsung rolt voor de Samsung Galaxy A22 een nieuwe update uit, zo laat Ad aan ons weten. Het is opvallend dat dit mid-end toestel nog voor veel andere, duurdere, toestellen de allernieuwste beveiligingsupdate krijgt. Samsung rolt namelijk voor de Galaxy A22 de beveiligingsupdate van april uit. Eerder werd deze al verspreid voor de Galaxy S23-serie.

Er is echter nog meer nieuws. De update wordt gebundeld met de One UI Core 5.1 update. Dit is een uitgeklede variant van One UI 5.1, waarbij enkele nieuwe functies zijn toegevoegd. Denk aan de batterij-widget, de standen en routines en de vernieuwde weer-widget. Ook is de galerij uitgebreid met een nieuwe infoweergave. Door naar boven te vegen vanuit een foto, krijg je informatie over de foto te zien.

De update voor de Samsung Galaxy A22 wordt vanaf nu uitgerold. Als je deze kunt binnenhalen, krijg je hier een melding van op je A22.