Nokia G50, G20, Galaxy A22 en Tab S6 Lite krijgen nieuwe beveiligingsupdate

Drie smartphones worden bijgewerkt met een nieuwe update. Gebruikers van de Nokia G50, de Nokia G20 en de Samsung Galaxy A22 zien een nieuwe update binnenkomen.

Updates bij Nokia en Samsung

We hebben weer veel tips binnengekregen over updates voor verschillende smartphones. Allereerst Jan en Han. Zij melden updates voor twee toestellen van Nokia. Gebruikers van de Nokia G20 en de Nokia G50 zien een nieuwe update binnenrollen. Nog altijd is er geen spoor van Android 13, maar de fabrikant heeft wel weer het pad gevonden voor het uitrollen van beveiligingsupdates. Nu is het tijd voor beveiligingsupdate februari voor de twee devices.

Voor beide modellen wordt beveiligingsupdate januari uitgerold. De smartphonefabrikant geeft verder geen details over de inhoud. Gezien de grootte van de update lijkt het erop dat het een nieuwe security-patch is, zonder nieuwe functies of grote veranderingen.

Samsung Galaxy A22 en Tab S6 Lite

Jaco en Theo laten ook van zich horen. Twee toestellen van Samsung worden namelijk ook bijgewerkt met een nieuwe update. Om te beginnen de Samsung Galaxy A22. Het betaalbare toestel van de fabrikant wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate januari. Met deze update worden enkele tientallen patches aangepakt. Voor de Samsung Galaxy Tab S6 Lite wordt een nieuwe update verspreid; de beveiligingsupdate van februari.

