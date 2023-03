Samsung Galaxy A54 en A34 aangekondigd: de verwachtingen zijn heel hoog

Samsung weet ieder jaar opnieuw goed te scoren met de verschillende smartphones in de Galaxy A-serie. Gaat Samsung dat succes ook deze keer voortzetten? Samsung heeft zojuist de Galaxy A34 en Galaxy A54 officieel aangekondigd. De details zetten we op een rijtje.

Galaxy A54 en A34 zijn officieel

Wekenlang ging het bijna dag in, dag uit over de nieuwe Galaxy A-modellen van Samsung. Vanochtend zijn de smartphones dan officieel aangekondigd. Vandaag kunnen we kennismaken met de nieuwe Samsung Galaxy A34 en de Galaxy A54. De smartphones moeten hun huidige voorganger opvolgen, en dat betekent dat de verwachtingen hooggespannen zijn. Samsung wist namelijk hoge ogen te gooien in onze Galaxy A53 review en ook de voorgaande modellen wisten hoge scores achter te laten. Vanwege de prijs en de mogelijkheden viel de smartphone ook in de smaak bij de consumenten. Wat gaan de nieuwe toestellen bieden?

Bij de aankondiging van de Samsung Galaxy S23-serie werd bekend dat de fabrikant een nieuwe designstijl aan zou houden. Het gaat hierbij om de cameramodule die bestaat uit losse lenzen en deze worden dus niet meer gebundeld in een cameramodule. Volgens Samsung ligt de focus op het maken van stabiele, scherpe video’s, zelfs in omstandigheden met fel licht. Daarbij moet de accu nog langer meegaan en worden de nodige verbeteringen beloofd voor de camera van zowel de Galaxy A34 als de Galaxy A54. Er is een verbeterde optische beeldstabilisatie en voor de video’s is er digitale beeldstabilisatie die trillingen en onscherpte moeten vermijden. De nachtmodus krijgt ook verbeteringen en ditzelfde geldt voor de AI-mogelijkheden die de camera op de twee toestellen biedt.

De schermen van zowel de Galaxy A54 als de Galaxy A34 zijn beiden AMOLED-panelen, die eveneens een upgrade hebben gekregen. Samsung geeft de modellen de Vision Booster mee, waarmee de zichtbaarheid buitenshuis nog beter is. Daarbij bieden ze een verversingssnelheid van 120Hz. Tot slot krijgen de gebruikers van de modellen ook een proefperiode van 6 maanden voor Microsoft 365 Basic. De twee toestellen bieden allebei toegang tot het 5G-netwerk.

Samsung Galaxy A54

Om te beginnen is er de Samsung Galaxy A54. Deze nieuwe mid-end smartphone zal de Galaxy A53 opvolgen en beschikt over verschillende verbeteringen. Zoals gezegd worden de nodige verbeteringen doorgevoerd in de camera, zowel voor foto’s als video’s. De Samsung Galaxy A54 wordt geleverd met drie camera’s, een 50MP hoofdcamera, 12MP groothoeklens en een macrolens met een resolutie van 5 megapixel. Aan de voorzijde krijgt de A54 een 32 megapixel front-camera.

Aan boord van de Samsung Galaxy A54 is er een 6,4 inch Full-HD+ beeldscherm. De accu krijgt een capaciteit van 5000 mAh. Het geheugen kun je uitbreiden met een geheugenkaart met een maximale grootte van 1TB. In Nederland krijgen we de telefoon te zien in de kleuren Awesome Lime (limoengroen), Awesome Black (zwart), Awesome Violet (paars) en Awesome Silver (zilver). De configuratie 8GB+128GB kost 489 euro. Je kunt ook kiezen voor de 8GB RAM-versie met 256GB opslagruimte. Voor dit model betaal je 539 euro.

Samsung Galaxy A34

Bij de Samsung Galaxy A34 krijg je een 6,6 inch Full-HD+ scherm. De telefoon is door zijn scherm ook een stukje groter. Er zijn aan de achterzijde drie camera’s te vinden; deze bieden een 48 megapixel hoofdlens, 8MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Aan de voorzijde is de telefoon uitgerust met een 13 megapixel front-camera. Ook hier een 5000 mAh batterij en Android 13 met One UI 5.1. Samsung brengt de Galaxy A34 in Nederland voor 389 euro (6GB+128GB) en voor 459 euro (8GB+256GB). De Samsung Galaxy A34 wordt in dezelfde kleuren uitgebracht als de Galaxy A54.

Updatebeleid

Dan nog een belangrijke toevoeging over het updatebeleid van de twee smartphones. De telefoons worden weliswaar geplaatst in het (hogere) mid-end segment, qua updates komen de telefoons niets tekort. Samsung geeft zowel de Galaxy A34 als de Galaxy A54 vijf jaar beveiligingsupdates en vier jaar Android-updates. Dit betekent dat je nu een toestel krijgt met Android 13, welke nog bijgewerkt wordt tot en met Android 17 en waarvan de beveiligingsupdates doorlopen tot 2028.

Verkrijgbaarheid

De prijzen van de nieuwe Samsung Galaxy A34 en Galaxy A54 hebben we hierboven al genoemd. Toch is er iets waarop je leuk kunt besparen. Koop je tussen nu en 9 april de nieuwe Samsung Galaxy A34 of A54 met 256GB opslagruimte bij Samsung, dan krijg je direct 30 euro korting. Hierdoor hoef je slechts 20 euro meer te betalen voor een variant met dubbel zoveel opslagruimte. Je kunt de nieuwe telefoons direct in huis halen en bestellen bij Samsung.

