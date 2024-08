Circle to Search-update beschikbaar voor Galaxy A55, A35, A54, A34 en S21 FE

Verschillende modellen van Samsung worden geüpdatet met een nieuwe AI-functie. Het is Circle to Search, waarmee je razendsnel datgene wat je op je scherm ziet, kunt opzoeken. De update is voor verschillende Galaxy A-modellen, de S21 FE en de Tab S9 FE beschikbaar.

Circle to Search op A-serie

Een grote update wordt uitgerold voor verschillende modellen van Samsung. Onder andere Richard meldt ons dat er een update klaarstaat voor de Samsung Galaxy A55. Daarbij is een vergelijkbare update beschikbaar voor de Galaxy A35, de Galaxy A54, Galaxy A34 en ook de Galaxy S21 FE. Daarnaast is de update te downloaden op de Galaxy Tab S9 FE en Galaxy Tab S9 FE+. De update werd onlangs al aangekondigd.

Maar wat maakt de update zo groot? Allereerst is er beveiligingsupdate augustus die je kunt downloaden op de modellen. Maar de belangrijkste functie die toegevoegd is, is Circle to Search. De functie die als eerst op de Galaxy S24-modellen te vinden was, is er nu dus ook voor meer modellen. Met Circle to Search houd je de home-knop even ingedrukt. Vervolgens teken je een cirkel op het scherm om datgene waar je meer over wilt weten. Zo kun je bijvoorbeeld een lamp in een filmpje omcirkelen, om meer over die lamp te weten te komen. Of wat voor een auto is dat in de Netflix-serie? Het zijn dingen die je kunt uitzoeken met Circle to Search. De functie werkt ook in de camera-app, dus je kunt ook de camera ergens op richten en vervolgens een cirkel tekenen.

Richard laat weten dat de update nog een extra functie biedt. De vividness slider, kun je vanaf nu terugvinden in de beeldscherm-instellingen. Hiermee kun je de kleuren van de witbalans aanpassen naar eigen wens.

De update staat vanaf nu klaar voor de genoemde modellen.



