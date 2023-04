Android beveiligingsupdate april 2023: 68 kwetsbaarheden

Google heeft een nieuwe security-patch uitgebracht voor Android. Met beveiligingsupdate april worden ook deze keer weer tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aangepakt.

Beveiligingsupdate april

Iedere maand wordt door Google een nieuwe beveiligingsupdate uitgebracht. Hiermee worden kwetsbaarheden aangepakt en lekken gedicht. Dat is deze maand niet anders, en dus zijn we aangekomen bij beveiligingsupdate april 2023. Met deze update zien we eveneens weer een hoop verbeteringen voor de Android-toestellen klaarstaan.

In totaal gaat het om 68 kwetsbaarheden die zijn gevonden, en welke gedicht worden. Overigens betekent dit niet dat ieder toestel zo lek als een mandje is. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de gebruikte processor, de Android-versie en meer zaken. We zien dat lekken gedicht worden met betrekking tot het systeem maar ook zien we een aantal patches voor specifieke Qualcomm, Unisoc en MediaTek processoren. Een aantal hiervan hebben een hoge kwetsbaarheid, anderen een kritieke.

De Galaxy S23 Ultra heeft gisteren de april-update ontvangen

Het lijkt erop dat Google nog niet direct is gestart met het updaten van de Pixel-telefoons. Dit was ook het geval bij de update van maart, die pas later uitgerold werd. Samsung is gisteren al begonnen met het updaten van de Galaxy S23-serie met de april-update. In de komende dagen en weken zullen meer modellen volgen.

Krijg je een update binnen op je smartphone of tablet? Dan horen we dat graag van je! Stuur een mailtje, samen met een screenshot naar redactie @ droidapp.nl. Dan kunnen we het meenemen in de berichtgeving.