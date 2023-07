Samsung rolt juni-update uit voor Galaxy A13, Galaxy A22 en tablets

Verschillende modellen van Samsung worden geüpdatet met een nieuwe update. Dit zien we terug bij enkele modellen van Samsung. Zowel smartphones als tablets worden bijgewerkt met de update van juni.

Juni-update voor Samsung

We hebben van verschillende Samsung-gebruikers, waaronder Ad en Sally, het nieuws mogen vernemen dat er voor verschillende toestellen van Samsung een nieuwe update klaarstaat. Allereerst is het de Samsung Galaxy A13 die de update aangeboden krijgt. We zien verder update binnenrollen bij de Samsung Galaxy A22. Bovenop de patches van Google worden ook Samsung’s eigen patches toegevoegd aan de update.

Samsung rolt de juni-update voor nog enkele toestellen uit, waarbij we het hier hebben over tablets. Twee tablets van Samsung kunnen de update vanaf nu binnenhalen. Het zijn de Samsung Galaxy Tab A8 en de Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019). De junu-update brengt verschillende verbeteringen voor de beveiliging van je smartphone of tablet. Het installeren van de update is daarom ook zeker aan te raden.

Heb je nog geen melding gekregen van de update, dan kun je eventueel ook handmatig controleren op updates. Dit kun je doen via de instellingen van je systeem.

