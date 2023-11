Samsung Galaxy A22 en Nokia G20 krijgen oktober-update

Een nieuwe beveiligingsupdate staat klaar voor een Samsung en een Nokia. De security-patch is beschikbaar voor de Galaxy A22 en de Nokia G20.

Beveiligingsupdates voor A22 en G20

We zien een nieuwe beveiligingsupdate binnenkomen voor twee smartphones. We krijgen hierover tips van Jan en Ad. De toestellen die vanaf nu bijgewerkt worden met een nieuwe softwareversie zijn de Galaxy A22 van Samsung en de Nokia G20. Wat krijgen deze toestellen?

Eigenlijk kunnen we daar heel kort over zijn. De Samsung Galaxy A22 en de Nokia G20 worden allebei voorzien van de oktober-update. Hiermee worden de patches van Google doorgevoerd van die maand. Bij Samsung weten we dat de fabrikant zelf ook nog eigen patches heeft doorgevoerd voor de toestellen.

De toestellen krijgen de update vanaf nu aangeboden. Als deze beschikbaar is voor je toestel, krijg je hiervan een melding.

