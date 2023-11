Samsung Galaxy A25 getoond in renders: krijgt riant updatebeleid

Nieuwe specificaties en beelden zijn bekend van de Samsung Galaxy A25. De smartphone komt begin 2024 op de markt. Wat valt er nu te melden over de smartphone van het merk?

Samsung Galaxy A25 in renders

Beelden zijn verschenen van de Samsung Galaxy A25. De nieuwe smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant wordt uitgebracht in het goedkopere segment. Er wordt ook gesproken over het updatebeleid, dat is namelijk erg riant voor een toestel in deze prijsklasse. Als de berichten kloppen krijgt de Galaxy A25 vier Android OS-updates en vijf jaar aan beveiligingsupdates. Tevens is de betaalbare smartphone uitgerust met Samsung Knox.

Wil je nu al leuk besparen op een nieuwe Samsung Galaxy? DroidApp heeft de beste Samsung Galaxy Black Friday-aanbiedingen op een rij gezet.

De Samsung Galaxy A25 is voorzien van een 6,5 inch 120Hz Full-HD+ Super AMOLED-scherm met een zogenoemde U-notch. Hierin zit de 13 megapixel front-camera. Achterop is de Galaxy A25 uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera met OIS en een 8 megapixel groothoeklens. Er is ook een 2 megapixel macrolens.

Van de telefoon wordt verder verwacht dat deze 197 gram weegt. De batterij is er eentje met een capaciteit van 5000 mAh en deze kan met 25W opgeladen worden. Het is niet bekend wanneer de telefoon aangekondigd wordt. Ook is onduidelijk of het toestel wel naar Nederland komt. Een officiƫle release voor de Galaxy A24, het huidige model, is er niet geweest in ons land.

