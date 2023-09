Samsung Galaxy A25 in gelekte specificaties: betaalbaar en Android 14

Samsung heeft een nieuwe middenklasse-smartphone in de maak, de Galaxy A25. De specificaties van het toestel zijn onlangs gelekt en geven een goed beeld van wat we kunnen verwachten.

Specs van Galaxy A25

Er is nieuws over een nieuwe smartphone van Samsung. De smartphone maakt deel uit van de A-serie en krijgt de naam Samsung Galaxy A25. Eind juni verschenen al renders van de Galaxy A25. Nu wordt de informatie die we hebben, uitgebreid met informatie over de specificaties.

De Galaxy A25 wordt aangedreven door de Exynos 1280-processor, een chipset uit de eigen fabriek van Samsung. Deze kennen we al van de Galaxy A53. Het toestel krijgt een 6,44 inch AMOLED-display mee. De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixels. Informatie over andere lenzen is er nog niet. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan opgeladen worden met 25 watt.

Opvallend De Galaxy A25 draait op Android 14 met One UI 6. Het toestel heeft 8GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen is niet bekend. De verwachting is dat het geheugen uitgebreid kan worden, zoals dit bijvoorbeeld ook bij de Galaxy A34 het geval is.

Een releasedatum is nog niet bekend, maar de Galaxy A25 zal naar verwachting in de komende maanden op de markt komen. Onbekend is of de telefoon ook in Nederland verwacht wordt.