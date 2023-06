Samsung Galaxy A25 renders verschenen: als opvolger voor A24

De Samsung Galaxy A25 zal op een later moment aangekondigd worden, maar nu al zijn de eerste beelden van het toestel opgedoken. De A25 zal de huidige Galaxy A24 opvolgen.

Samsung Galaxy A25 op renders

Samsung lijkt al te werken aan een opvolger voor de recent uitgebrachte Galaxy A24. Er zijn namelijk renders gelekt van de Galaxy A25, waarop een smartphone te zien is die erg lijkt op de A24. Overigens is in de nieuwe serie van de A-serie enkel de Galaxy A14. Galaxy A34 en de Galaxy A54 uitgebracht in Nederland. De A24 ‘kennen’ wij niet hier.

Het is opmerkelijk dat dit lek nu al naar buiten komt, omdat de naamgeving suggereert dat de A25 de opvolger is van de A24, die pas enkele weken geleden is uitgebracht. Dit roept vragen op. Is er meer aan de hand? Misschien heeft Samsung om bepaalde redenen besloten om het toestel om te dopen tot Samsung Galaxy A25, mogelijk om de indruk te wekken dat het een veel nieuwer apparaat is. Zeker is wel dat het toestel met 5G-ondersteuning op de markt komt.

Hoe dan ook, volgens de bron van de renders heeft de Galaxy A25 afmetingen van 162 x 77,5 x 8,3 mm. Ter vergelijking, de afmetingen van de Galaxy A24 zijn 162,1 x 77,6 x 8,3 mm, dus het verschil is minimaal. Het scherm van de A25 5G wordt naar verluidt 6,44 inch groot.

Verder wordt uit de gelekte beelden duidelijk dat de nieuwe Samsung een vingerafdruksensor heeft die is geïntegreerd in de aan/uit-knop, een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en drie camera’s aan de achterkant. Op de afbeeldingen is het toestel in het zwart te zien, maar het is goed mogelijk dat er bij de lancering meer kleuropties beschikbaar zullen zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de Samsung Galaxy A25 officieel zal worden gelanceerd.

Leestip: Samsung Galaxy A34 vs Galaxy A54 vergelijking: dit zijn de verschillen