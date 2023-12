Samsung komt met Galaxy A15 en Galaxy A25 met Key Island

Samsung heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd in het goedkopere segment. Het gaat om de Samsung Galaxy A15 en de Galaxy A25. De twee toestellen zijn voorzien van een zogenaamd Key Island, waarbij Samsung een nieuwe weg inslaat met het design.

Galaxy A15 en Galaxy A25

Het middensegment is uitgebreid met twee modellen van Samsung. De fabrikant komt met de Galaxy A15 en de Galaxy A25. De twee toestellen zijn de eerste devices van het merk met een ‘Key Island’. Het is een nieuw stuk designtaal van Samsung, waarbij de de toetsen aan de zijkant als het ware in een uitstulping zitten. De Galaxy A15 is er als 4G- en als 5G-toestel, de A25 is er enkel met ondersteuning voor het 5G-netwerk. De twee toestellen komen met een 6,5 inch Super AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. De verversingssnelheid van de A15 komt uit op 90Hz, die van de A25 op 120Hz. De front-camera is een 13 megapixel lens.

Technische eigenschappen

Samsung voorziet de Samsung Galaxy A15 van een MediaTek Helio G99 chip, 8GB RAM en 128GB/256GB opslagruimte bij het 4G-model. Het 5G-model krijgt een Dimensity 6100+ chipset, samen met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Bij de Samsung Galaxy A25 krijg je een Exynos 1280 chipset, 6/8GB aan werkgeheugen en 128GB opslag. Het geheugen is in alle drie de gevallen uit te breiden met een geheugenkaart.

De kleuren van de Galaxy A15

Camera en accu

Op het gebied van fotografie, is de Galaxy A15 voorzien van een 50 megapixel camera, samen met een 5 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. De Galaxy A25 krijgt een 50 megapixel hoofdlens met OIS, een 8MP groothoek en 2MP macrolens. De drie devices komen direct met Android 14 op de markt, met natuurlijk de One UI 6 skin. De 5000 mAh accu met 25W laden zien we terug bij alle drie de smartphones.

Een officiële Nederlandse aankondiging hebben we nog niet gezien. We kunnen je in ieder geval melden dat de Galaxy A25 voor 299 euro al te bestellen is bij Mobiel. We verwachten binnenkort meer informatie met je te kunnen delen.