Samsung Galaxy A15: dit worden de specificaties van nieuwe instapper

Een nieuwe instapper kunnen we volgend jaar verwachten van Samsung. De fabrikant komt dan met de Galaxy A15. De smartphone in kwestie komt nu voorbij in het geruchtencircuit. Wat krijgt deze smartphone aan mogelijkheden?

Galaxy A15 specificaties gelekt

Samsung werkt aan een opvolger van de huidige Galaxy A14; in de vorm van de Galaxy A15. De huidige A14 hebben we uitgebreid besproken in de Galaxy A14 review. Een opvolger krijgen we vermoedelijk volgend jaar te zien, die dan Galaxy A15 zal gaan heten.

Op het sociale netwerk X (voorheen Twitter) meldt een leaker zich met details over het nieuwe toestel. Er zou het plan liggen om de smartphone in twee versies uit te brengen; een variant met 4G-ondersteuning en een andere versie met 5G-ondersteuning. Hierbij wordt voor het ene model een MediaTek MT6835 gebruikt, bij het andere model een Dimensity 6100+ processor.

Samsung zou de Galaxy A15 voorzien van een 6,5 inch Full-HD beeldscherm met een verversingssnelheid van 90Hz. We zien een 5000 mAh accu met 25W laden, waar de huidige Galaxy A14 op kan laden met 15W. Bij de camera verwachten we een 50 megapixel hoofdlens met 10x digitale zoom. Verder zal er een 5 megapixel groothoeklens aanwezig zijn en een 2 megapixel extra lens. Voorop zit een 13 megapixel front-camera.

De Samsung Galaxy A15 krijgt verder een vingerafdrukscanner aan de zijkant en komt met Android 13. Je krijgt vermoedelijk de keuze uit de kleuren zwart en blauw en je krijgt maximaal 128GB opslagruimte, dat wel uit te breiden is met een geheugenkaart.