Samsung Italië lekt alle details van nieuwe Galaxy A25

De nieuwe Samsung Galaxy A25 is onderweg. De smartphone die in het middensegment uitgebracht zal worden, is nu breed in het nieuws gekomen. Dit met dank aan Samsung Italië die de informatie wereldkundig maakt.

Galaxy A25 in het nieuws

Samsung komt binnenkort met een nieuwe smartphone in de mid-end range. Al eerder zagen we informatie voorbijkomen over de Galaxy A25, en nu is de cirkel zo goed als rond. De Italiaanse afdeling van Samsung heeft namelijk vroegtijdig de smartphone online gezet. Hierdoor komen we het nodige te weten over de smartphone. Wat heeft het toestel te bieden?

Samsung voorziet het toestel van een 6,5 inch Super AMOLED-scherm en ondersteuning voor het 5G-netwerk. Er wordt gesproken over een niet nader gespecificeerde processor, vermoedelijk de Exynos 1280. De telefoon krijgt een 50 megapixel hoofdcamera met OIS, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. Gesproken wordt verder over een 5000 mAh batterij bij de Samsung Galaxy A25. Deze kun je opladen met een snelheid van maximaal 25W. De afmetingen van het toestel komen uit op 161,0 x 76,5 x 8,3 millimeter.

Het is niet duidelijk wanneer de Galaxy A25 precies aangekondigd wordt, en of deze dan ook naar Nederland komt.