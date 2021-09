Samsung Galaxy S22 en S22+ renders: komt er een Galaxy S22 Pro?

Zaterdag zagen we al de renders van de Galaxy S22 Ultra. Nu zien we de nieuwe Samsung Galaxy S22 renders, en ook beelden van de S22+ komen voorbij.

Galaxy S22 renders

Van het weekend verschenen de Galaxy S22 Ultra renders. Nu zijn er foto’s van de twee andere modellen uit de S22-serie van Samsung. De beelden van de nieuwe smartphones zijn afkomstig van OnLeaks. Deze bron staat bekend als doorgaans goed geïnformeerd. Allereerst is er nieuws over het model dat door het leven moet gaan als Samsung Galaxy S22 Pro. Volgens de tot nu toe bekende informatie zou Samsung deze naam willen gebruiken voor het toestel dat eerder nog de toevoeging ‘Plus’ kreeg.



We beginnen met de beelden van de Galaxy S22. Deze smartphone zien we hier in de kleur roségoud en lijkt veel op de dit jaar verschenen Galaxy S21. Wel zou dit toestel wat compacter moeten zijn met een schermgrootte van 6,06 inch. Samsung zou de S22 en S22+/S22 Pro uitbrengen in de kleuren wit, zwart en roségoud.

Ook een groene kleur zit er in; olijfgroen om precies te zijn. Deze kleur zien we dan ook terug in de beelden van de Galaxy S22 Pro. Voor extra contrast heeft de cameramodule hier een zwarte kleur meegekregen. Dit lijkt niet alleen bij de olijfgroene kleur het geval te zijn.

De aankondiging van de nieuwe Galaxy S22-serie zal nog even op zich laten wachten; die wordt begin 2022 verwacht. Voor nu moeten we het doen met de geruchten en berichten die langzaam maar zeker steeds vaker binnen komen druppelen.



