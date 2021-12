‘Aankondiging Galaxy S21 FE is op 11 januari’

We naderen het einde van het jaar, maar voor de nieuwe maand van 2021 liggen al de nodige plannen klaar. De aankondiging van de Galaxy S21 FE bijvoorbeeld, waarover we nu alvast het één en ander te horen krijgen.

Aankondiging S21 FE op 11 januari

Als er één toestel is waarover we veel te horen hebben gekregen in het geruchtencircuit, dan is dat wel de Samsung Galaxy S21 FE. De nieuwe Fan Edition smartphone is namelijk al veel langs gekomen in het nieuws. Van renders tot prijzen en van beelden tot aan specificaties. Deze week wist een betrouwbare bron alle specificaties te delen van de nieuwe telefoon. De nieuwste berichten gaan over de aankondigingsdatum.

Al langer gaat het bericht rond dat we de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE in januari 2022 te zien zullen krijgen, maar een duidelijke datum bleef uit. Dankzij Evan Blass komen we de vermoedelijke aankondigingsdatum wel te weten. De fabrikant zou van plan zijn om het toestel op 11 januari 2022 aan te kondigen. Dit wordt duidelijk uit renders van het toestel, waarop we stuk voor stuk de datum 11 januari terugzien. Alle eerder verschenen informatie is rustig terug te lezen via de gerelateerde berichten, welke je terug kunt vinden onder dit bericht.