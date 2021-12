‘Samsung Galaxy S21 FE komt met Android 12: ook informatie over updateplannen’

Nieuwe informatie is er over de Samsung Galaxy S21 FE. De Fan Edition-versie van de Galaxy S21 wordt in januari verwacht. We komen nu wat te weten over het besturingssysteem en de updateplannen voor het toestel.

Galaxy S21 FE met Android 12

Het begin van het nieuwe jaar zal direct een belangrijke start zijn voor Samsung. De fabrikant heeft immers nieuwe aankondigingen in de pijplijn zitten. Hoewel het bedrijf zelf nog de lippen op elkaar houdt, gaan er al de nodige geruchten rond. Zo zou Samsung van plan zijn om in januari de nieuwe Galaxy S21 FE te tonen. In februari zou vervolgens het doek van de nieuwe Galaxy S22-serie gehaald worden. Maar nu even eerst terug naar de Galaxy S21 FE. Er is nu informatie opgedoken over het nieuwe toestel en de software.

Samsung zou van plan zijn om de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE direct te leveren met Android 12. Dit is de nieuwste versie van het Android-besturingssysteem. Daarbovenop vinden we dan natuurlijk de One UI 4 skin, welke verschillende nieuwe features brengt. Het is niet het enige voordeel dat de S21 FE krijgt, zo melden de collega’s van Sammobile. De telefoon zal namelijk op de lijst komen van toestellen die drie jaar lang Android-OS updates krijgen. Dit betekent dat het toestel tot en met Android 15 ondersteund zal worden. Bij de drie toestellen uit de S21-serie is dit ook drie updates, maar omdat deze geleverd werden met Android 11, zullen deze toestellen bijgewerkt worden tot en met Android 14.

