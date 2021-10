Samsung deelt One UI 4-video’s: dit is Android 12 op jouw Samsung

Samsung heeft gewerkt aan een nieuwe skin voor over Android 12. Dit zien we terug als One UI 4. De fabrikant geeft nu een indruk van wat we kunnen verwachten in deze nieuwe versie.

Dit is One UI 4

We hadden eerder al de aankondiging van One UI 4, waarbij verschillende nieuwe details uit de doeken werden gedaan over de nieuwe Android-versie. Samsung zal in de komende maanden verschillende toestellen gaan updaten naar Android 12, zo is de verwachting. Nu wordt wel steeds beter duidelijk wat de nieuwe One UI 4 skin van Samsung zal gaan bieden.

In de onderstaande video’s worden de nieuwe aspecten uit One UI 4 uitgelicht. Hierbij kun je denken aan de verschillende privacy-instellingen om bijvoorbeeld niet je exacte locatie te delen, maar vind je ook de Drag-and-Drop functionaliteit waarmee je razendsnel tekst uit de ene app, kunt kopiëren naar de andere app. De feature uit Android 12 waarbij de kleuren in de interface afgestemd worden op de kleuren uit de achtergrond, wordt ook in One UI 4 toegevoegd.

De verschillende voordelen van One UI 4 worden uitgelicht in de twee onderstaande video’s.