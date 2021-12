Evleaks deelt nieuwe kleuren van Samsung Galaxy S21 FE

Met de Galaxy S20 FE gooide Samsung flinke hoge ogen. Dat succes moet met een opvolger voortgezet worden. Nu deelt Evan Blass foto’s van de kleuren van de Galaxy S21 FE.

Kleuren van de Galaxy S21 FE

Het moet gek lopen wil er nog veel veranderen aan de Galaxy S21 FE, van alles wat we in het nieuws en op foto’s hebben gezien en gehoord over het toestel. Al maandenlang wordt er van alles verteld over de Samsung Galaxy S21 FE. Deze smartphone moet de succesvolle Samsung Galaxy S20 FE op gaan volgen.

Dankzij Evan Blass krijgen we nu een nog beter beeld van dit toestel. Volgens de leaker komt het toestel uit in vier kleuren. We zien de kleuren olijfgroen, lavendel, zwart en wit. De nieuwe kleuren van het nieuwe toestel vind je hieronder.