Betrouwbare bron deelt alle nodige informatie over Samsung Galaxy S21 FE

De Samsung Galaxy S21 FE… daarover hebben we al heel veel over gehoord. Nu is het tijd voor een volgende bericht over het toestel. Een betrouwbare bron laat van zich horen.

Galaxy S21 FE volgens betrouwbare bron

Samsung zal in januari de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE aankondigen. De telefoon kent een rijke geschiedenis, terwijl hij nog niet eens officieel is. Toen zou hij wel komen, toen weer niet en nu toch wel. Dankzij de Duitse collega’s van Winfuture komen we nu het nodige te weten over de smartphone van Samsung.

De Samsung Galaxy S21 FE krijgt een 6,4 inch Dynamic AMOLED-scherm. Deze levert een verversingssnelheid van 120Hz en krijgt een Gorilla Glass Victus laag. In het beeldscherm zal de vingerafdrukscanner geïntegreerd zijn en deze Fan Edition krijgt een achterkant van polycarbonaat.

Samsung zou er voor kiezen om de telefoon niet met een eigen Exynos (2100) chipset te leveren, maar met de Snapdragon 888 van Qualcomm. Dat kan gunstig zijn; omdat processoren van Qualcomm doorgaans beter bekend staan om hun uithoudingsvermogen. Verder krijgt het toestel 6/8GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte. Het uitbreiden van het geheugen behoort niet tot de mogelijkheden.

We gaan nog even verder met de informatie, want er is ook nieuws over de camera van de Samsung Galaxy S21 FE. Het krijgt naar verwachting een 12 megapixel hoofdlens met een diafragma van f/1.8 en optische beeldstabilisatie. Er zal een 8 megapixel telelens met 3x zoom zijn, en een 12 megapixel groothoeklens. De selfie-cam krijgt een 32 megapixel sensor.

Andere details die naar boven komen drijven zijn uiteraard ondersteuning voor 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, ondersteuning voor eSIM, draadloos opladen, NFC, IP68-certificering en een 7,9 millimeter dikke behuizing. Het gewicht zou uitkomen op 170 gram. We kunnen verder een 4500 mAh accu verwachten met ondersteuning voor snelladen; al blijft die informatie verder in het ongewisse. De prijs zou uitkomen op 749 euro (6/128GB) en 819 euro (8/256GB).