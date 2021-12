Samsung Galaxy S21 FE verschenen in nieuwe video’s: unboxing en review

Zagen we van de week al een zes minuten durende video langskomen van de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE, is het nu de beurt aan de volgende serie. Dankzij een YouTuber zien we de nieuwe S21 FE in het groen, in een paar uitgebreide video’s.

Video’s van Galaxy S21 FE

Voor sommige toestellen is het simpelweg gewoon tijd dat ze aangekondigd worden. Dat is ook het geval bij de Samsung Galaxy S21 FE. Het toestel gaat immers al zolang rond in het geruchtencircuit; we weten eigenlijk alles al over de smartphone van de Koreaanse fabrikant. We zagen eerder deze week een zes minuten video van de nieuwe Galaxy S21 FE. We kregen toen al een goede eerste indruk van de Fan Edition, nu zijn er opnieuw beelden opgedoken.

Volgens de maker van de video was hij in staat om voordat het toestel aangekondigd was, al aan te schaffen bij een retailer in Zuid-Afrika. Dankzij hem krijgen we het toestel van alle kanten te zien. Het gaat om meerdere video’s. De eerste is een unboxing, de tweede een review. Duidelijk is dat het toestel een 4500 mAh accu krijgt, welke ook draadloos opgeladen kan worden. Verder meldt de maker van de video dat het scherm een wat groene tint heeft, waarbij hij het scherm vergeleken heeft met die van de Poco X3 Pro. De video’s kunnen hieronder bekeken worden.