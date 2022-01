Evan Blass deelt persfoto van Samsung Galaxy S22 Ultra: ander design dan S22

Samsung is druk met de Galaxy S22-serie en de geruchtenmolen draait op volle toeren. Nu heeft Evan Blass van zich laten horen, en deelt een foto van de Samsung Galaxy S22 Ultra. De nieuwe smartphone krijgt een ander design dan de andere modellen uit de S22-serie.

Persfoto Galaxy S22 Ultra

Evleaks, ofwel Evan Blass, is een bron de vaker vroegtijdig informatie de wereld in slingert over nieuwe smartphones. Nu laat de leaker van zich horen, en zien we een beeld van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Het is zeker niet de eerste keer dat het bedrijf in het nieuws komt met dit model. De smartphone wordt in februari verwacht, samen met de Galaxy S22 en S22+.

Het design van de Ultra, die tevens gezien kan worden als een opvolger voor de Galaxy Note-serie, zal afwijken met dat van de rest van de S22-modellen. Kenmerkend zijn de doorlopende schermranden aan de voorzijde en de vrij vlakke achterkant. De cameramodule en de zijkant is het grootste verschil. Waar dit bij de S22 en S22+ veel gelijkenissen heeft met de S21 en S21+, is het bij de S22 niet één geheel, maar zijn het allen losse lenzen.

De kersenkleur doet het toestel overigens goed, zo vinden wij. De telefoon zal naar verwachting ook nog in andere kleuren verschijnen. Meer details worden er niet gedeeld over de Galaxy S22 Ultra. We zien in ieder geval wel de S Pen, en die kan waarschijnlijk gewoon in het toestel opgeborgen worden, een verbetering aangezien dit bij de Galaxy S21 Ultra niet kon. Toen had je alleen een speciale case waarin je het pennetje op kon bergen.

De foto bovenaan het artikel toont de Galaxy S21 Ultra