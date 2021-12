‘Samsung Galaxy S22 gaat net zoveel kosten als zijn voorganger’

Er is nieuws over de nieuwe Samsung Galaxy S22. De drie toestellen die vermoedelijk in februari aangekondigd gaan worden, zullen een vergelijkbare prijs krijgen als de voorgangers; de toestellen uit de S21-serie.

Galaxy S22 prijs bekend?

We hebben veel nieuws al voorbij zien komen over de nieuwe toestellen van Samsung. Niet alleen over de Galaxy S22-modellen, maar juist ook de Galaxy S21 FE. De Fan Edition staat gepland voor een release in januari, de S22-serie zou volgens de geruchten in februari moeten volgen. Tot die tijd moeten we het doen met de informatie die binnenkomt via de verschillende bronnen. Er is nu informatie over de prijs van de nieuwe modellen uit de Galaxy S22-serie.

Eerder uitgelekte renders

Naar verluidt zal de prijs van de Galaxy S22 komen te liggen op 800 dollar. Dit is een gelijke prijs als bij de release van de Samsung Galaxy S21. De adviesprijs van de Galaxy S21 lag bij ons op 849 euro. Gezien de prijs van de S22 gelijk zou komen te liggen met die van zijn voorganger, bestaat het vermoeden dat de S22 eveneens voor een bedrag van 849 euro over de toonbank gaat. De prijs van de Galaxy S21+ was bij lancering 1049 euro, de Ultra kostte 1249 euro. De kans is waarschijnlijk dat ook deze bedragen overeen zullen komen. Voor de S21 FE wordt gesproken over een prijs van 649 euro.

Samsung zou volgens Koreaanse media het plan hebben om volgend jaar 14 miljoen eenheden van de Galaxy S22 te verkopen. Het aantal verkochte modellen van de S22+ zou uitkomen op 8 miljoen. De verwachtingen wat betreft de toch wel stevig geprijsde Galaxy S22 Ultra moet 11 miljoen keer verkocht worden.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 771,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 897,00 euro