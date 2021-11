Samsung Galaxy S22 Ultra duikt op in live foto’s; met S Pen

Samsung zal volgend jaar met de nieuwe Galaxy S22-serie komen. In de maanden voorafgaand komen we al het nodige te weten over de nieuwe smartphones. Nu zien we foto’s van de Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 Ultra in live foto’s

De meest uitgebreide smartphone uit de S-serie, de Galaxy S22 Ultra, kunnen we in een aantal maanden verwachten. Dankzij leaker Jon Prosser krijgen we een beter beeld van dit toestel. De smartphone is namelijk te zien in live foto’s, waardoor we een goed beeld krijgen van hoe de smartphone er uiteindelijk uit zal komen te zien. Samsung geeft de Galaxy S22 Ultra een cameramodule zonder module, maar met losse lenzen. Het kan wel nog zo zijn dat Samsung er bij het definitieve model voor kiest om dit toch nog aan te passen.

De camera-opstelling zal vermoedelijk als volgt zijn; een 108 megapixel hoofdlens, een 12 megapixel groothoeklens, een 10 megapixel telefotolens met 3x optische zoom en een 10 megapixel periscooplens. Deze kan 10x zoomen. Op de foto’s zien we verder de opening voor de S Pen. Hiermee lijkt het meer op een opvolger voor de Galaxy Note 20 Ultra, dan voor een S-model. Dit omdat de S Pen in het toestel zelf opgeborgen kan worden. Er gaan al lange tijd berichten rond dat er geen nieuw model Galaxy Note komt.

In februari komen we naar alle waarschijnlijkheid de details te weten over het nieuwe toestel. Eerst krijgen we in januari de S21 FE.