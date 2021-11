Samsung over beveiligingsupdate november 2021: 13 eigen patches

Samsung heeft voor verschillende smartphones en apparaten al de beveiligingsupdate van november uitgebracht. Google kwam enkele dagen geleden met de details, nu deelt Samsung de details over de eigen patches.

Samsung over november-update

Enkele dagen geleden gaf Google beveiligingsupdate november 2021 vrij. Deze nieuwe security-patch is in de afgelopen dagen al door Samsung verspreid naar verschillende modellen. Fabrikanten voegen doorgaans aan de security-patch ook nog eigen patches toe, welke dan betrekking hebben op de onderdelen van de fabrikant zelf. Zo ook Samsung, dat nu meer details deelt.

Als we kijken naar de details die Samsung deelt, wordt duidelijk dat bovenop de patches van Google, er 13 patches zijn vanuit Samsung zelf. Een fix is er bijvoorbeeld voor een probleem dat het serienummer van de telefoon uitgelezen kan worden zonder dat hiervoor toestemming hoeft gegeven te worden. Voor recentere smartphones met een Exynos-chipset zijn er ook enkele optimalisaties doorgevoerd. We zien daarbij ook verschillende andere fixes die voor de beveiliging van het apparaat zijn doorgevoerd.

In de komende tijd zullen meer toestellen bijgewerkt worden met de beveiligingsupdate van november. Als je de update binnenkrijgt, horen we het graag van je. Stuur een mailtje samen met een screenshot naar ons toe.

Samsung Galaxy A22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 225,00 euro

Samsung Galaxy A52s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 397,00 euro