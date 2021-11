Android beveiligingsupdate november 2021: 39 patches met nieuwe update

De één na laatste beveiligingsupdate van 2021 is door Google vrijgegeven. Beveiligingsupdate november 2021 werd eerder al voor enkele toestellen uitgerold, bijvoorbeeld door Samsung, nu komen we de details te weten.

Beveiligingsupdate november 2021

Een nieuwe beveiligingsupdate is vrijgegeven voor het Android-besturingssysteem. Zoals iedere maand brengt Google een nieuwe security-patch uit, nu is het beveiligingsupdate november 2021. In totaal heeft Google 39 patches doorgevoerd in de update van november. Deze variëren per toestel, want er wordt onderscheid gemaakt tussen bepaalde componenten in een telefoon, tablet of ander Android-apparaat. Denk aan drivers, chipsets en andere onderdelen.

In de komende weken zullen meer en meer toestellen bijgewerkt worden met de nieuwe beveiligingsupdate. In de afgelopen week heeft Samsung al de Galaxy S21– en de S20-serie bijgewerkt met de nieuwste beveiligingsupdate.

Voor de Pixel-toestellen wordt de update vanaf nu uitgerold. Deze brengt naast de nieuwe beveiligingsupdate ook een reeks fixes. Het gaat om bugfixes, verbeteringen voor draadloos laden, problemen met incorrect getoonde pictogrammen, verbeteringen voor automatische helderheid en meer. De updates worden beschikbaar gesteld voor de Pixel 3-, 4-, 5- en de nieuwe Pixel 6-serie.

Zoals gezegd zullen in de komende weken de eerste toestellen de update aangeboden krijgen. Krijg jij de update binnen, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een mailtje, samen met een screenshot!

