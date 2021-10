Galaxy S21-serie krijgt beveiligingsupdate november; grote update Galaxy Z Flip 3

Samsung heeft de updatemachine in Nederland en België weer een slinger gegeven. De Galaxy S21-serie krijgt vanaf nu de november-patch al uitgerold. Ook is er een (grote) update voor de Galaxy Z Flip 3.

November-update voor S21

Goed nieuws voor de gebruikers van de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Alle drie de modellen worden vanaf nu in Nederland bijgewerkt met de allernieuwste beveiligingsupdate van Google. Hoewel officiële details door Google nog niet zijn gedeeld, krijgt de Galaxy S21-serie de beveiligingsupdate van november al aangereikt. Dit laat Sander weten aan DroidApp.

De update pakt de nieuwe kwetsbaarheden in Android aan, maar zoals gezegd is nog niet duidelijk welke dit precies zijn. Binnenkort verwachten we hier meer informatie over; zowel vanuit Google als vanuit Samsung, dat ook zelf nog eigen patches toevoegt. De update voor de S21-serie heeft een grootte van 222,97MB.

Galaxy Z Flip 3

Een ander toestel dat een nieuwe update aangereikt krijgt, is de Samsung Galaxy Z Flip 3. Fijke laat weten dat haar toestel de beveiligingsupdate van oktober 2021 heeft mogen ontvangen. Een flinke update, met een omvang van 779,57MB.

We zien in de changelog een verbetering voor de camera. Er is een nieuwe portretfunctie voor het maken van foto’s van huisdieren. De portretmodus kan vanaf nu ook gebruikt worden bij katten en honden, waarbij het werkt met de camera voorop en achterop. Je kunt kiezen uit verschillende portreteffecten.

Updates

De updates worden vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy S21-serie en de Samsung Galaxy Z Flip 3. Als je deze kunt binnenhalen, krijg je hiervan een melding op je toestel. Eventueel kun je ook handmatig controleren of er een update klaarstaat.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 747,75 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 903,00 euro