Samsung Galaxy Z Flip 3 in aanraking met zand in duurzaamheidstest

Een nieuwe video van JerryRigEverything staat online. De nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 3, die alle verkooprecords lijkt te breken, is onderworpen aan een duurzaamheidstest. Hoe robuust is deze stijlvolle foldable smartphone?

Galaxy Z Flip 3 in duurzaamheidstest

In de video’s van Zack van JerryRigEverything wordt gekeken hoe robuust toestellen zijn. Hoe kwetsbaar is het ontwerp van de telefoon, wat kan het scherm hebben en buigt het toestel snel? Eerder zagen we de Galaxy Z Fold 3 in de duurzaamheidstest, nu is het tijd voor de volgende vouwbare smartphone van het bedrijf; de Galaxy Z Flip 3. We hebben deze smartphone eerder al uitgebreid besproken in de Samsung Galaxy Z Flip 3 review.

In de bijna 10 minuten durende video zien we onder andere hoe goed het buigmechanisme is. Ook het scherm krijgt de nodige aandacht. Hoe snel krijg je krassen en beschadigingen met bijvoorbeeld zand. De hele video kun je hieronder bekijken.