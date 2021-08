Samsung brengt Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 uit in Nederland

Nederland is twee smartphones rijker. Samsung heeft haar twee nieuwe vouwbare smartphones uitgebracht in ons land. Beide toestellen zijn lager geprijsd dan de voorgangers en beschikken over prima hardware.

Galaxy Z Flip en Fold in Nederland

Samsung heeft haar twee high-end vouwbare devices uitgebracht in ons land. Vanaf nu kun je in de (online) winkel terecht voor de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3. De twee smartphones hebben elk hun eigen key-feature, waarbij je op een andere manier een groter beeldscherm kunt krijgen. De Flip is een zogenaamd clamshell-toestel met een klepje; de Fold gaat open als een boek. Bij de Fold kun je daarbij ook de voorkant benutten; want daar is gewoon ook een 6,2 inch beeldscherm te vinden.

Galaxy Z Fold 3

De Galaxy Z Fold 3 is opengeklapt voorzien van een 7,6 inch beeldscherm. Beide schermen hebben een verversingssnelheid van 120Hz en betreft een AMOLED-paneel. Er zitten vijf camera’s op het toestel; een 12 megapixel triple-camera aan de buitenkant, een 10MP front-camera en een 4MP under-display camera. De smartphone heeft een Snapdragon 888 chipset, de high-end SoC van Qualcomm, samen met een 4400 mAh accu. De prijs van het toestel komt uit op 1799 euro, of kun je krijgen in combinatie met een abonnement.

Galaxy Z Flip 3

Het andere model is de Samsung Galaxy Z Flip 3. Deze smartphone biedt opengeklapt een 6,7 inch scherm. Aan de buitenkant is er een 1,9 inch scherm voor bijvoorbeeld meldingen en nuttige informatie. Er is een dual-camera van 12 megapixel en ook hier zien we de Snapdragon 888 chipset terug. De Z Flip 3 wordt geleverd met een 3300 mAh accu en is net als zijn broer voorzien van 5G en Android 11. Voor 1049 euro is de Galaxy Z Flip 3 van jou, of in combinatie met abonnement.

Je kunt de Galaxy Z Flip 3 kopen bij: Samsung, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Mobiel, Belsimpel en T-Mobile.

De Galaxy Z Fold 3 is eveneens te verkrijgen bij Samsung, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Mobiel, Belsimpel en T-Mobile.