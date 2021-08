‘Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 gaan als warme broodjes over toonbank’

Samsung zou volgens de laatste berichten goede zaken doen met haar nieuwste vouwbare high-end smartphones. Het gaat om de Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 die erg goed zouden verkopen.

Foldables in de lift

Als we afgaan op de berichten van het Zuid-Koreaanse medium ITHome, dan doet Samsung goede zaken met de onlangs aangekondigde Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Het merk presenteerde eerder deze maand de nieuwe vouwbare smartphones, en volgens insiders zijn de twee toestellen samen inmiddels 920.000 keer besteld voor pre-order. De vorige Galaxy Z Fold 2 werd slechts tussen de 60.000 en 80.000 keer besteld in de voorverkoop.

Volgens de informatie van een Koreaanse provider is 49 procent van de Galaxy Z Fold 3-kopers tussen de 20 en 30 jaar. Dit is bij de Flip 3, 57 procent. Dat de twee smartphones goed lopen, kan meerdere oorzaken hebben. Zo is de prijs aanzienlijk lager bij de modellen met de ‘3’ in de naam en ook zijn de toestellen uitgerust met de nieuwste functies.

Je kunt de producten bestellen bij Samsung, Belsimpel, T-Mobile en Coolblue.