Samsung Galaxy Unpacked augustus 2021: volg hier de livestream

Het is vandaag een mooie dag voor de Samsung-liefhebber. Tijdens de Samsung Galaxy Unpacked aankondiging zullen meerdere nieuwe producten aangekondigd worden. Via de livestream hoef je vandaag niets te missen. Wat kunnen we verwachten?

Galaxy Unpacked – augustus 2021

Vandaag, 11 augustus, is er een nieuwe editie van Galaxy Unpacked; het aankondigingsfestijn van Samsung. We krijgen vandaag naar verwachting meerdere nieuwe producten onder ogen. De fabrikant heeft het als slogan bij dit event over ‘Get ready to unfold’. Hierbij kan het laatste woord ‘unfold’ gelinkt worden aan de presentatie van een nieuwe vouwbare smartphone. De laatste tijd hebben we veel nieuws gehoord over de nieuwe Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. Alle laatste berichten hierover vind je in de gerelateerde berichten hieronder.

Volgens eerdere berichten kunnen we ook nieuwe smartwatches verwachten; de Galaxy Watch 4-serie, welke voorzien wordt van One UI Watch, welke ook toegang geeft tot de Google Play Store. Ook zou Samsung van plan zijn om de nieuwe Galaxy Buds 2 aan te kondigen. Genoeg dus om naar uit te kijken. De aankondiging vandaag staat gepland voor 16:00 uur. Uiteraard houdt DroidApp je uitgebreid op de hoogte van alles. Wil je zelf niks missen, dan kun je hieronder de livestream bekijken van de Galaxy Unpacked aankondiging. Deze begint ook om 16:00 uur.