Samsung Galaxy Watch 4: alle foto’s en specificaties volledig uitgelekt

Later deze maand zal Samsung haar nieuwe smartwatch aankondigen; de nieuwe Galaxy Watch 4-serie. Toch krijgen we nu al een goed beeld van de nieuwe Galaxy Watch 4. Het horloge is namelijk uitgelekt op foto’s, en ook komen we vrijwel alle specificaties al te weten.

Galaxy Watch 4

De Duitse website Winfuture heeft nieuwe informatie gedeeld over de Samsung Galaxy Watch 4. Het nieuwe horloge van de Zuid-Koreaanse fabrikant moet later deze maand officieel aangekondigd worden, maar nu al komen we de nodige informatie te weten. Overigens is het niet de eerste keer dat we wat horen over de nieuwe producten die op 11 augustus aangekondigd zullen worden. Zo weten we al dat ook de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 er aan zitten te komen. De berichten van vandaag gaan over de Galaxy Watch 4 en de Watch 4 Classic; twee van de drie nieuwe smartwatches van het bedrijf. Er zal ook een Active-model uitkomen van de Galaxy Watch 4.

Samsung zal de Galaxy Watch 4 Classic het bekende, vertrouwde design meegeven. Er zal van het horloge een 42 millimeter en een 46 millimeter variant uitgebracht worden. Er is keuze uit verschillende materialen zoals aluminium en roestvrijstaal. Deze levert een 1,36 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 450 x 450 pixels. Bescherming van het scherm komt er dankzij Corning Gorilla Glass DX.

Er zal 16GB geheugen zijn en 1,5GB werkgeheugen. Samsung plaatst in het horloge een Exynos W920 chipset. Het horloge is waterdicht tot 5 ATM, er is een IP68-certificering en desgewenst ook een 4G-versie. Zoals bekend voorziet Samsung de toestellen niet meer van Tizen, maar van One UI Watch, dat geïnspireerd is op Google’s Wear OS. Hierdoor heb je ook toegang tot de Play Store voor het downloaden van apps.

Galaxy Watch 4

Naast de Active en de Classic is er ook nog een ‘gewone’ Galaxy Watch 4. Deze smartwatch komt er als 40 en 42mm model. De specificaties verschillen nauwelijks met die van de Galaxy Watch 4 Classic. Het verschil zit hem vooral in het materiaalgebruik. Volgens de bron krijgt de Galaxy Watch 4 een schermgrootte van 1,19 inch. Daarnaast krijgt dit horloge een accucapaciteit van 247 mAh, in plaats van de 361 mAh bij de Watch 4 Classic.

Alle details van de Galaxy Watch 4 modellen zullen we op 11 augustus te weten komen.