Samsung Galaxy Watch 4 Classic te zien op uitgebreide foto’s

De laatste dagen vliegen de nieuwe Samsung-producten je om de oren. Waar we eerder al de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 zagen, is het nu tijd voor een nieuwe smartwatch van het bedrijf. We zien op foto’s nu de Galaxy Watch 4 Classic.

Galaxy Watch 4 Classic gespot

De smartwatches die Samsung uit zal brengen in de komende tijd, krijgen een nieuw besturingssysteem mee. In plaats van Tizen maakt de fabrikant vanaf het aankomende model gebruik van One UI Watch, waarover we eerder hebben geschreven. Interessant is dat dit voortborduurt op de basis van Wear OS, van Google. Zo kun je ook apps downloaden uit de Google Play Store. Eerder verschenen al beelden van de Galaxy Watch 4 Active, nu is het tijd voor de ‘Classic’.

Samsung zou van plan zijn om de Galaxy Watch 4 Classic uit te brengen in drie maten; 42 mm, 44 mm en 46 mm. Volgens de bron komt er ook een model beschikbaar met een roestvrijstalen band. De smartwatch moet waterbestendig zijn tot 50 meter diepte en een MIL-STD-810G-certificering hebben, wat aangeeft dat het een robuuste smartwatch is. Aan de zijkant zal de Galaxy Watch 4 Classic uitgerust zijn met twee toetsen aan de rechterkant.

Verdere details zijn er nog niet, maar het is de verwachting dat de smartwatches beschikbaar komen in de kleuren zwart, grijs en wit. We verwachten in augustus ook de aankondiging van de Galaxy Z Fold 3 en de Flip 3. Mogelijk horen we ook deze zomer over de Galaxy Watch 4-modellen.