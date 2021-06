Renders verschenen van Samsung Galaxy Watch Active 4 met Wear OS

We verwachten binnenkort de aankondiging van nieuwe Samsung-producten. Het gaat hierbij om de Galaxy Z Fold 3 en een nieuwe smartwatch; de Galaxy Watch Active 4. Van dit model zien we nu de eerste renders binnenkomen.

Renders van Galaxy Watch Active 4

Er komt een nieuwe smartwatch van Samsung voor de actieveling. Er is nu meer informatie verschenen over de Samsung Galaxy Watch Active 4. Deze vierde actieve smartwatch wordt uit de doeken gedaan door leaker OnLeaks. Hij deelt vaker vroegtijdig informatie uit de smartphonewereld, en nu is er dus meer te melden over de Watch Active 4. Het valt op dat er geen grote metamorfose gepland staat voor de Active 4. Een groot deel zal overeenkomen met de eerder verschenen Watch Active 2.

Samsung zal de smartwatch voorzien van een metalen frame en het komt beschikbaar in twee maten; 40 en 44 millimeter. Ten opzichte van zijn voorganger zal de bandbevestiging anders zijn. Waar deze bij de Watch Active 2 nog een wat losser bandje had, waarbij er ruimte zat tussen de horlogekast en het bandje zelf, is dat bij ‘de 4’ niet meer het geval. Verder zijn de knoppen aangepast en is het horlogebandje een stuk breder.

Volgens de bron komt de Galaxy Watch Active 4 in ieder geval in vier kleuren op de markt; goud, zwart, zilver-wit en groen. De verwachting is dat Samsung de Galaxy Active 4 voorziet van Wear OS, of een aangepaste versie van Tizen OS dat geïnspireerd is op Wear OS. Verder zal de smartwatch een 5nm processor meekrijgen en een vlak 2D-glas.

Samsung zal een virtueel event houden op 28 juni. Mogelijk horen we dan meer over de nieuwe smartwatch. We verwachten dan ook de nieuwe Samsung Galaxy Watch 4.