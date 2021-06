Samsung Galaxy Watch Active 2 en OnePlus Watch krijgen software-update

Samsung rolt in Nederland voor de Galaxy Watch Active 2 een nieuwe update uit. Het gaat om een niet al te grote update, maar wel eentje vol verbeteringen. Een andere update is er voor de OnePlus Watch.

Galaxy Watch Active 2

Niet alleen smartphones en tablets worden door fabrikanten bijgehouden met updates. Een nieuwe update wordt nu uitgerold naar de Samsung Galaxy Active 2. De smartwatch van Fijke heeft de update binnengekregen.

We zien in de changelog verschillende verbeteringen. Hierbij worden de pictogrammen voor automatisch wandelen en automatisch hardlopen verbeterd, net als iconen voor inactieve waarschuwingen. Verder worden met de 48,88MB grote update ook stabiliteitsverbeteringen.

OnePlus Watch

Een andere smartwatch waarvoor een nieuwe update klaarstaat is de OnePlus Watch. Het horloge van de fabrikant wordt bijgewerkt met de B.52 update. Deze update brengt de mogelijkheid tot het volgen van 110 trainingsmodi. Ook is er een marathonloopmodus en een speciale AI Outfit wijzerplaat. Deze kiest een passende wijzerplaat bij je activiteit. Daarnaast wordt nog een tip gegeven; door op het scherm te tikken, zie je of er verborgen functies zijn voor je watch face. De update wordt gefaseerd uitgerold. Het controlen van updates kan via de OnePlus Watch app.