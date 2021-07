Samsung Galaxy Unpacked is definitief op 11 augustus; einde voor Note-serie

Samsung heeft definitief een uitnodiging de deur uitgedaan voor een nieuwe aankondiging. Op 11 augustus kunnen we meerdere nieuwe producten verwachten van de Koreaanse fabrikant. Maar wat staat er op de planning?

Galaxy Unpacked op 11 augustus

Begin deze maand wist een bron te melden dat op 11 augustus een nieuwe aankondiging gepland zou staan van Samsung. Echter liet het bedrijf zelf nog niks weten daarover, dus bleef het even afwachten of deze informatie klopte. In onze mailbox is inmiddels de officiële uitnodiging gekomen van Galaxy Unpacked voor de zomer van 2021. Op woensdag 11 augustus moet het gaan gebeuren en zien we één of meerdere nieuwe producten.

De slogan “Get ready to unfold” geeft alvast een hint naar wat we kunnen verwachten. Volgens de laatste berichten kunnen we de Samsung Galaxy Z Fold 3 verwachten, samen met de wat meer handzame Galaxy Z Flip 3. Verder kunnen we de nieuwe Galaxy Watch 4-serie verwachten met het nieuwe One UI Watch, en komt het merk ook met de Galaxy Buds 2. Eerder presenteerde het merk in de zomer de nieuwe Galaxy Note-serie, maar dat gaat niet meer gebeuren. Het lijkt erop dat de Galaxy Note 20-serie de laatste Note-smartphone was. Eerder gingen er al geruchten rond dat er geen nieuwe Note meer zou komen.

Eerder gingen er al geruchten rond dat er geen nieuwe Note meer zou komen.