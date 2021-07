Samsung plant aankondiging voor 11 augustus: wat kunnen we verwachten?

We kunnen een nieuwe aankondiging verwachten van Samsung. Op 11 augustus zal de fabrikant meerdere nieuwe producten aankondigen. Wat kunnen we verwachten?

Samsung aankondiging op 11 augustus

Nog een ruime maand te gaan, dan krijgen we een nieuwe aankondiging van Samsung. De fabrikant heeft volgens een bron, de datum bevestigd en dus kunnen we ons klaarmaken voor ‘Samsung Galaxy Unpacked’. Het gaat om een online aankondiging waar we verschillende nieuwe producten zullen gaan zien. Eerder werden in augustus ook aankondigingen gehouden, en daar zagen we een nieuw Galaxy Note-toestel. Dat lijkt dit jaar niet te gaan gebeuren.

Samsung zou van plan zijn om de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 aan te kondigen. Een ander product dat we vrijwel zeker gaan zien, is de Samsung Galaxy Watch 4. Deze zal voorzien zijn van het nieuwe One UI Watch, waarbij je ook toegang krijgt tot apps uit de Google Play Store. Alle details zullen we op 11 augustus te horen krijgen. DroidApp houd je hiervan op de hoogte natuurlijk.