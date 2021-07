Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic teasers tonen Google Maps en Play Store

In augustus gaat Samsung de nieuwe smartwatches presenteren, zo is de verwachting. De nieuwe modellen krijgen de namen Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Active. Hierbij zal Tizen plaats maken voor Wear OS, zo zien we in teasers.

Wear 4 in teasers

De interface van de Galaxy Watch 3-modellen zullen we niet terug gaan zien bij de Samsung Galaxy Watch 4. Nu zijn er teasers met promovideo’s uitgelekt van de nieuwe smartwatches. Aan het eind wordt duidelijk dat de Galaxy Watch 4-modellen van Wear OS worden voorzien. Dit wordt duidelijk met de hints naar Google Maps en de Google Play Store. Wel zal Samsung nog steeds haar smartwatches voorzien van Samsung Health en Bixby.

De verwachting is dat Samsung op 11 augustus de nieuwe modellen aankondigt, samen met de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3. De teaser is hieronder te bekijken.